В Нахчыване задержан водитель, управлявший автомобилем под воздействием наркотиков

Сотрудниками Управления Государственной дорожной полиции Министерства внутренних дел Нахчыванской АР в ходе проведенных мероприятий был задержан водитель, управлявший транспортным средством под воздействием наркотических веществ.

Как сообщает нахчыванское бюро Report, водителю автомобиля марки Saipa Tiba был дан сигнал остановиться за нарушение правил.

Поскольку имелись подозрения, что управлявший транспортным средством Арзу Сафаров употреблял наркотические вещества, было обеспечено его медицинское освидетельствование. По результатам обследования выяснилось, что А.Сафаров употреблял наркотические вещества.

В отношении данного лица был составлен протокол в соответствии с законодательством, и собранные материалы направлены в Нахчыванский городской суд для дачи правовой оценки.