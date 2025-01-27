В Нахчыване задержан подозреваемый в мошенничестве в соцсетях

Сотрудники полиции Нахчывана задержали подозреваемого в мошенничестве в социальных сетях TikTok и Instagram.

Сотрудники полиции Нахчывана задержали подозреваемого в мошенничестве в социальных сетях TikTok и Instagram.

Как сообщает местное бюро Report, задержанный Тогрул Агазаде ранее уже был судим за аналогичные преступления.

Согласно материалам дела, Агазаде с помощью киберпреступных методов обманул и похитил денежные средства у около 30 граждан. Кроме того, мошенник злоупотребил доверием иностранного гражданина и получил от него 17000 манатов.

Полиция призывает граждан, пострадавших от действий Тогрула Агазаде, сообщить об этом по номеру "102" или обратиться в правоохранительные органы.