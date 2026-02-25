В Нахчыване задержан мужчина, похитивший платежный терминал с 9,5 тыс. манатов

В Бабекском районе Нахчыванской Автономной Республики злоумышленник похитил платежный терминал, внутри которого находилось 9 503 маната.

Как сообщает нахчыванское бюро Report, в полицию поступило заявление о пропаже платежного терминала, установленного перед одним из магазинов.

В результате розыскных мероприятий сотрудниками Районного управления полиции был задержан подозреваемый - 33-летний Исмаил Бабаев. В ходе расследования было установлено, что он заранее наблюдал за работой торговой точки, оценивал меры безопасности и совершил кражу в момент, когда поблизости не было ни сотрудников, ни посетителей.

По факту продолжается расследование.