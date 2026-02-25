В Нахчыване задержан мужчина, похитивший платежный терминал с 9,5 тыс. манатов
Происшествия
- 25 февраля, 2026
- 10:31
В Бабекском районе Нахчыванской Автономной Республики злоумышленник похитил платежный терминал, внутри которого находилось 9 503 маната.
Как сообщает нахчыванское бюро Report, в полицию поступило заявление о пропаже платежного терминала, установленного перед одним из магазинов.
В результате розыскных мероприятий сотрудниками Районного управления полиции был задержан подозреваемый - 33-летний Исмаил Бабаев. В ходе расследования было установлено, что он заранее наблюдал за работой торговой точки, оценивал меры безопасности и совершил кражу в момент, когда поблизости не было ни сотрудников, ни посетителей.
По факту продолжается расследование.
Последние новости
11:10
В Лянкяране оползень вызвал проседание асфальта на дорогеПроисшествия
11:09
Наиль Марданов: Интернет-трафик в Азербайджане превысил 7 терабитИКТ
11:05
Дипломаты Азербайджана и Казахстана обсудили в Алматы перспективы сотрудничестваВнешняя политика
11:04
Из Грузии депортированы 85 человек, включая граждан АзербайджанаВ регионе
11:02
Полиция Шри-Ланки арестовала экс-главу разведки в связи с терактами 2019 годаДругие страны
11:01
В Азербайджане усилят контроль за обработкой данных в системах искусственного интеллектаИКТ
11:00
Фото
Лейла Алиева приняла участие в церемонии срезки со станка очередных ковров для Шушинской мечетиKультурная политика
10:56
В Азербайджане обсуждают требования к кибербезопасности при дистанционной работеИКТ
10:54