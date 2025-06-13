В Нахчыване задержан мошенник, обманувший граждан через фейковые женские профили в соцсетях

В Нахчыване задержан мошенник, обманувший граждан через фейковые женские профили в соцсетях

В Нахчыване задержан мужчина, обманывавший граждан через фейковые женские профили в соцсетях.

Как сообщает Нахчыванское бюро Report, в результате операции, проведенной сотрудниками управления полиции Бабекского района, был задержан 23-летний Эльмаддин Бабаев. Он создавал фейковые профили с женскими именами в социальных сетях и с их помощью присваивал денежные средства граждан.

В ходе расследования было установлено, что Бабаев размещал в своих аккаунтах в социальных сетях фотографии больных детей, выдавая их за собственных, и распространял ложную информацию.

По фактам проводится расследование.