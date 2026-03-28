В Нахчыване за праздники зафиксировано 17 случаев отравления

В праздничные дни в Нахчыванской Автономной Республике Азербайджана в медицинские учреждения с различными диагнозами отравления обратились 17 человек.

Об этом сообщили нахчыванскому бюро Report в Центре инфекционных заболеваний НАР.

По данным центра, 12 случаев связано с пищевыми отравлениями, еще 3 человека отравились лекарственными препаратами, а 2 - алкоголем.