В Нахчыване за праздники зафиксировано 17 случаев отравления
Происшествия
- 28 марта, 2026
- 14:55
В праздничные дни в Нахчыванской Автономной Республике Азербайджана в медицинские учреждения с различными диагнозами отравления обратились 17 человек.
Об этом сообщили нахчыванскому бюро Report в Центре инфекционных заболеваний НАР.
По данным центра, 12 случаев связано с пищевыми отравлениями, еще 3 человека отравились лекарственными препаратами, а 2 - алкоголем.
