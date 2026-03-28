Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Праздник Новруз
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Праздник Новруз

    В Нахчыване за праздники зафиксировано 17 случаев отравления

    Происшествия
    • 28 марта, 2026
    • 14:55
    В Нахчыване за праздники зафиксировано 17 случаев отравления

    В праздничные дни в Нахчыванской Автономной Республике Азербайджана в медицинские учреждения с различными диагнозами отравления обратились 17 человек.

    Об этом сообщили нахчыванскому бюро Report в Центре инфекционных заболеваний НАР.

    По данным центра, 12 случаев связано с пищевыми отравлениями, еще 3 человека отравились лекарственными препаратами, а 2 - алкоголем.

    Нахчыванская Автономная Республика Центр инфекционных заболеваний
    Naxçıvanda bayram günlərində 12 nəfər qidadan zəhərlənib
