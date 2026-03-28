İlham Əliyev WUF13 Novruz Bayramı ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev WUF13 Novruz Bayramı ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    Naxçıvanda bayram günlərində 12 nəfər qidadan zəhərlənib

    Hadisə
    • 28 mart, 2026
    • 14:09
    Bayram günlərində Naxçıvan Muxtar Respublikasında (MR) zəhərlənmə halları qeydə alınıb.

    Naxçıvan MR "Yoluxucu Xəstəliklər Mərkəzindən "Report"un yerli bürosuna verilən məlumata görə, qeyd olunan dövrdə, ümumilikdə, 17 nəfər müxtəlif səbəblərdən zəhərlənmə diaqnozu ilə tibb müəssisəsinə müraciət edib.

    Statistikaya əsasən zəhərlənmə hallarından 12-si qida zəhərlənməsi, 3-ü dərman maddələri ilə zəhərlənmə, 2-si isə alkoqol mənşəli zəhərlənmə olub.

    Novruz Bayramı Zəhərlənmə Yoluxucu Xəstəliklər Mərkəzi
    В Нахчыване за праздники зафиксировано 17 случаев отравления

