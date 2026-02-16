В Нахчыване в следовавшем из Ирана в Турцию грузовике обнаружен 41 кг метамфетамина

В Нахчыване изъят более 41 кг жидкого метамфетамина в грузовике, направлявшемся из Ирана в Турцию.

Как сообщает нахчыванское бюро Report, грузовое транспортное средство, следовавшее из Ирана в Турцию транзитом через Азербайджан, было подвергнуто таможенному досмотру на таможенном посту "Шахтахты".

В ходе досмотра в прицепе транспортного средства, в специально оборудованном кустарным способом тайнике, обнаружен 41 кг 600 г метамфетамина в жидком виде в 20 пластиковых емкостях.

По факту проводится расследование.