В Нахчыване в следовавшем из Ирана в Турцию грузовике обнаружен 41 кг метамфетамина
Происшествия
- 16 февраля, 2026
- 11:36
В Нахчыване изъят более 41 кг жидкого метамфетамина в грузовике, направлявшемся из Ирана в Турцию.
Как сообщает нахчыванское бюро Report, грузовое транспортное средство, следовавшее из Ирана в Турцию транзитом через Азербайджан, было подвергнуто таможенному досмотру на таможенном посту "Шахтахты".
В ходе досмотра в прицепе транспортного средства, в специально оборудованном кустарным способом тайнике, обнаружен 41 кг 600 г метамфетамина в жидком виде в 20 пластиковых емкостях.
По факту проводится расследование.
