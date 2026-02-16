Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах

    В Нахчыване в следовавшем из Ирана в Турцию грузовике обнаружен 41 кг метамфетамина

    Происшествия
    • 16 февраля, 2026
    • 11:36
    В Нахчыване в следовавшем из Ирана в Турцию грузовике обнаружен 41 кг метамфетамина

    В Нахчыване изъят более 41 кг жидкого метамфетамина в грузовике, направлявшемся из Ирана в Турцию.

    Как сообщает нахчыванское бюро Report, грузовое транспортное средство, следовавшее из Ирана в Турцию транзитом через Азербайджан, было подвергнуто таможенному досмотру на таможенном посту "Шахтахты".

    В ходе досмотра в прицепе транспортного средства, в специально оборудованном кустарным способом тайнике, обнаружен 41 кг 600 г метамфетамина в жидком виде в 20 пластиковых емкостях.

    По факту проводится расследование.

    метамфетамин прицеп грузовика тайник наркотики Нахчыван
    Фото
    Naxçıvanda İrandan Türkiyəyə gedən yük maşınında 41 kq-dan artıq metamfetamin aşkarlanıb
    Ты - Король

    Последние новости

    11:59

    ГКНБ Кыргызстана: В трех реабилитационных центрах пытали пациентов, двое умерли

    В регионе
    11:57

    Генпрокуратура расследует смерть пациентки после операции в частной клинике Баку

    Происшествия
    11:51
    Фото

    В город Ходжалы, поселки Гадрут и Гырмызы Базар возвращаются еще 60 семей

    Внутренняя политика
    11:45

    В Пакистане в результате взрыва погибли два человека, в том числе ребенок

    Другие страны
    11:42
    Фото

    Дни азербайджанского кино стартовали в Берлине показом фильма "Танец Победы"

    Kультурная политика
    11:37

    Число налогоплательщиков в Азербайджане приблизилось к 1,7 млн

    Бизнес
    11:37

    Посол: Баку и Абу-Даби договорились о всеобъемлющем экономическом партнерстве

    Внешняя политика
    11:36
    Фото

    В Нахчыване в следовавшем из Ирана в Турцию грузовике обнаружен 41 кг метамфетамина

    Происшествия
    11:33

    ЦБА закрывает "Офис наличных денег" и передает услуги коммерческим банкам

    Финансы
    Лента новостей