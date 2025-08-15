В Нахчыване в результате тяжелой аварии автомобиль разломился на части, погибли два человека

В Нахчыване в результате дорожно-транспортного происшествия погибли два человека.

Как передает местное бюро Report, инцидент был зафиксирован в селе Гахаб Бабекского района.

Так, автомобиль марки Mercedes, за рулем которого находился 33-летний Мохлат Заманов, столкнулся с транспортным средством марки Ford.

В результате аварии на месте происшествия погибли житель села Гахаб, Мохлат Заманов, и 27-летний житель села Нахышнэргиз, Мансур Заманов.

Другой пассажир автомобиля, 30-летний Шохрат Заманов из села Нахышнэргиз, получил тяжелые телесные повреждения и был доставлен в травматологическое отделение Нахчыванской республиканской больницы. Его состояние оценивается как средней тяжести.

На место происшествия прибыли сотрудники Министерства внутренних дел и специальная спасательная группа МЧС. По факту ведется расследование.

Отмечается, что автомобиль марки Mercedes в результате столкновения разломился на части.