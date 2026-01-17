В Нахчыване три человека пострадали в ДТП с участием легковушки и автобуса
Происшествия
- 17 января, 2026
- 16:31
В Нахчыване в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали три человека.
Как сообщает нахчыванское бюро Report, в квартале Хатаи легковой автомобиль марки KIA столкнулся с маршрутным автобусом №9.
В результате ДТП пострадали жители Нахчывана - Абдуллаева Тахмина Гахраман гызы (1987 г.р.), Гафарова Ламия Руфат гызы (1987 г.р.) и Велиева Вафа Гусейн гызы (1981 г.р.).
Пострадавшие госпитализированы в Центр скорой медицинской помощи НАР.
На место происшествия привлечены сотрудники полиции, ведется расследование.
Последние новости
16:57
Три человека находятся в тяжелом состоянии после взрыва газа в кафе на Ставрополье - ОБНОВЛЕНОДругие страны
16:56
В Лянкяране задержан подозреваемый в краже и умышленном поджоге домаПроисшествия
16:47
Две девушки погибли в одном из регионов России во время тюбингаДругие страны
16:42
Азербайджан начал импортировать заменители икры из КазахстанаБизнес
16:34
Зеленский: Украина нуждается в увеличении импорта электроэнергии на фоне российских ударовДругие страны
16:31
В Нахчыване три человека пострадали в ДТП с участием легковушки и автобусаПроисшествия
16:15
Фото
AYNA подготовит новых водителей для международных грузоперевозокИнфраструктура
15:57
Трамп предложил Эрдогану войти в состав Совет мира по ГазеВ регионе
15:53