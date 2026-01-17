Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране Борьба с неоколониализмом мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране Борьба с неоколониализмом мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    В Нахчыване три человека пострадали в ДТП с участием легковушки и автобуса

    Происшествия
    • 17 января, 2026
    • 16:31
    В Нахчыване три человека пострадали в ДТП с участием легковушки и автобуса

    В Нахчыване в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали три человека.

    Как сообщает нахчыванское бюро Report, в квартале Хатаи легковой автомобиль марки KIA столкнулся с маршрутным автобусом №9.

    В результате ДТП пострадали жители Нахчывана - Абдуллаева Тахмина Гахраман гызы (1987 г.р.), Гафарова Ламия Руфат гызы (1987 г.р.) и Велиева Вафа Гусейн гызы (1981 г.р.).

    Пострадавшие госпитализированы в Центр скорой медицинской помощи НАР.

    На место происшествия привлечены сотрудники полиции, ведется расследование.

    Нахчыван ДТП столкновение маршрутный автобус легковушка
    Naxçıvanda avtomobillə avtobus toqquşub, üç qadın xəsarət alıb

    Последние новости

    16:57

    Три человека находятся в тяжелом состоянии после взрыва газа в кафе на Ставрополье - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    16:56

    В Лянкяране задержан подозреваемый в краже и умышленном поджоге дома

    Происшествия
    16:47

    Две девушки погибли в одном из регионов России во время тюбинга

    Другие страны
    16:42

    Азербайджан начал импортировать заменители икры из Казахстана

    Бизнес
    16:34

    Зеленский: Украина нуждается в увеличении импорта электроэнергии на фоне российских ударов

    Другие страны
    16:31

    В Нахчыване три человека пострадали в ДТП с участием легковушки и автобуса

    Происшествия
    16:15
    Фото

    AYNA подготовит новых водителей для международных грузоперевозок

    Инфраструктура
    15:57

    Трамп предложил Эрдогану войти в состав Совет мира по Газе

    В регионе
    15:53

    Орбан: Брюссель направляет деньги европейцев на войну с иллюзией поражения России

    Другие страны
    Лента новостей