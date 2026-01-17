İlham Əliyev WUF13 İranda etirazlar Neokolonializmlə mübarizə Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 İranda etirazlar Neokolonializmlə mübarizə Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Naxçıvanda avtomobillə avtobus toqquşub, üç qadın xəsarət alıb

    Hadisə
    • 17 yanvar, 2026
    • 15:55
    Naxçıvanda avtomobillə avtobus toqquşub, üç qadın xəsarət alıb

    Naxçıvan şəhərində minik avtomobili ilə avtobusun toqquşması nəticəsində üç nəfər xəsarət alıb.

    "Report"un yerli bürosunun məlumatına görə, Naxçıvan şəhərinin Xətai məhəlləsində baş verən qəzada "KIA" markalı avtomobillə 9 nömrəli şəhərdaxili marşrut avtobusu toqquşub.

    Qəza zamanı Naxçıvan şəhər sakinləri - 1987-ci il təvəllüdlü Təhminə Qəhraman qızı Abdullayeva, 1987-ci il təvəllüdlü lamiyə Rüfət qızı Qafarova və 1981-ci il təvəllüdlü Vəfa Hüseyn qızı Vəliyeva xəsarət alıblar.

    Onlar Naxçıvan Muxtar Respublika Xəstəxanasının təcili yardım şöbəsinə yerləşdiriliblər.

    Hadisə yerinə polis əməkdaşları cəlb olunub, fakt araşdırılır.

    Naxçıvan Avtomobil qəzası Xəsarət

    Son xəbərlər

    16:13

    Lənkəranda oğurluq etdiyi evi yandıran şəxs saxlanılıb

    Hadisə
    16:11
    Foto

    Azərbaycan Basketbol Liqası: "Ordu" "Sərhədçi"yə, "Neftçi" isə "Gəncə"yə qalib gəlib

    Komanda
    16:07

    "Kəpəz" və "Karvan-Yevlax" komandaları yoxlama oyununda qarşılaşıblar

    Futbol
    15:55

    Naxçıvanda avtomobillə avtobus toqquşub, üç qadın xəsarət alıb

    Hadisə
    15:55
    Foto

    AYNA beynəlxalq yükdaşıma sektorunda 500 yeni sürücü hazırlayacaq

    İnfrastruktur
    15:46

    Afrikada daşqınlar nəticəsində 100-dən çox insan ölüb

    Digər ölkələr
    15:43

    Tramp Ərdoğanı Qəzza Sülh Şurasında qurucu üzv qismində iştiraka dəvət edib

    Region
    15:32

    "Çelsi" yeni mərkəz müdafiəçisi transfer etmək üçün hərəkətə keçib

    Futbol
    15:27

    Azərbaycan Qazaxıstandan kürü əvəzediciləri almağa başlayıb

    Biznes
    Bütün Xəbər Lenti