В Нахчыване сгорел легковой автомобиль

В Нахчыване сгорел автомобиль марки Toyota.
Об этом сообщили нахчыванскому бюро Report в МЧС Нахчыванской Автономной Республики.
Согласно информации, на горячую линию "112" министерства по чрезвычайным ситуациям Нахчыванской АР поступила информация о пожаре в автомобиле марки Toyota в селе Бадашкан Бабекского района.
На место происшествия были привлечены силы Государственной пожарной охраны Нахчывана.
В кратчайшие сроки пожар удалось локализовать и потушить.
В результате инцидента никто не пострадал.