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В Нахчыване сгорел легковой автомобиль

В Нахчыване сгорел легковой автомобиль 09:40
Происшествия
31 октября 2024 г. 09:50
В Нахчыване сгорел легковой автомобиль

В Нахчыване сгорел автомобиль марки Toyota.

Об этом сообщили нахчыванскому бюро Report в МЧС Нахчыванской Автономной Республики.

Согласно информации, на горячую линию "112" министерства по чрезвычайным ситуациям Нахчыванской АР поступила информация о пожаре в автомобиле марки Toyota в селе Бадашкан Бабекского района.

На место происшествия были привлечены силы Государственной пожарной охраны Нахчывана.

В кратчайшие сроки пожар удалось локализовать и потушить.

В результате инцидента никто не пострадал.

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