В Нахчыване сгорел легковой автомобиль

09:40

В Нахчыване сгорел автомобиль марки Toyota.

Об этом сообщили нахчыванскому бюро Report в МЧС Нахчыванской Автономной Республики.

Согласно информации, на горячую линию "112" министерства по чрезвычайным ситуациям Нахчыванской АР поступила информация о пожаре в автомобиле марки Toyota в селе Бадашкан Бабекского района.

На место происшествия были привлечены силы Государственной пожарной охраны Нахчывана.

В кратчайшие сроки пожар удалось локализовать и потушить.

В результате инцидента никто не пострадал.