В Нахчыване предотвращена очередная попытка заключения раннего брака

15:00

В Шарурском районе Нахчыванской Автономной Республики (НАР) предотвращена очередная попытка заключения раннего брака.

Как сообщили нахчыванскому бюро Report в пресс-службе Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Нахчыванской АР, 11-13 октября 2024 года должна была состояться свадьба несовершеннолетней жительницы села Юхары Аралыг Шарурского района Н.Т. (инициалы условные), 2007 года рождения, с жителем села Ибадулла Шарурского района Ф.Н. (инициалы условные), 1996 года рождения.

На основании полученной информации 7 октября 2024 года сотрудники Госкомитета, члены Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Исполнительной власти Шарурского района и мониторинговой группы по гендерному равенству и борьбе с насилием над детьми провели расследование.

Они осмотрели место предполагаемого проведения свадебной церемонии, провели беседу с родителями юноши и девушки, напомнив, что подобные случаи нарушения прав несовершеннолетних противоречат требованиям законодательства.