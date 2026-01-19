В Нахчыване выявлено более 39 кг героина, перевозимого из Ирана в Польшу
Происшествия
- 19 января, 2026
- 09:35
В Нахчыване обнаружено более 39 кг героина, спрятанного особым способом.
Как сообщает нахчыванское бюро Report, сотрудники Главного таможенного управления НАР обнаружили и изъяли из незаконного оборота особо крупную партию наркотиков.
На таможенном посту "Джульфа" автотранспортное средство, перевозившее пластиковые облицовочные панели транзитом из Ирана в Польшу через Азербайджан, было подвергнуто таможенной проверке.
В ходе проверки внутри пластиковых облицовочных панелей были обнаружены 780 спрессованных пакетов с героином общим весом 39 кг 315,246 г.
