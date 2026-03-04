Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана Консультативный совет ЮГК
    В Нахчыване обнаружены боеприпасы

    Происшествия
    • 04 марта, 2026
    • 12:06
    В Нахчыване обнаружены боеприпасы

    В Кянгярлинском и Джульфинском районах Нахчыванской Автономной Республики (АР) обнаружены боеприпасы.

    Как сообщает нахчыванское бюро Report, на горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям НАР в разное время от сотрудников полиции поступала информация об обнаружении боеприпасов.

    В связи с поступившей информацией на место происшествия были привлечены пиротехники.

    После проведения совместно с сотрудниками правоохранительных органов соответствующих мер безопасности в ходе осмотра мест происшествий были выявлены 1 артиллерийский снаряд калибра 120 мм, 3 неуправляемых двигателя снарядов РПГ-7, 3 снаряда для автоматических станковых гранатометов (АГС) калибра 30 мм, 1 гильзу пушки 2А42, 5 различных боевых частей, 1 элемент минометного снаряда и 1 противотанковую мину типа ТМ-62.

    Боеприпасы были изъяты и вывезены пиротехниками для обезвреживания.

