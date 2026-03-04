Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана Консультативный совет ЮГК
    Генконсул: Агдам и Карс станут городами-побратимами

    Внешняя политика
    • 04 марта, 2026
    • 18:15
    Генконсул: Агдам и Карс станут городами-побратимами

    Азербайджанский Агдам и турецкий Карс планируют установить побратимские отношения.

    Об этом турецкому бюро Report сообщил генеральный консул Азербайджана в Карсе Замин Алиев.

    По его словам, развитие региональных связей двух стран остается одним из приоритетных направлений сотрудничества.

    "Между Эрзурумом и Шушой установлены побратимские связи, то же самое планируют сделать Карс и Агдам. Считаю, что установление связей между городами Азербайджана и Турции вносит большой вклад в двустороннее сотрудничество", - отметил он.

    З.Алиев добавил, что турецкие города занимают одно из ведущих мест по количеству побратимских связей с Азербайджаном.

    Генконсул подчеркнул, что регулярно обсуждаются вопросы, связанные с наращиванием торговых связей между Карсом и Нахчыванской АР, Карабахским и Восточно-Зангезурским экономическими районами Азербайджана, организацией бизнес-форумов и взаимных визитов представителей бизнес-сообщества.

    Azərbaycanın Baş konsulu: Qars və Ağdam şəhərləri qardaşlaşacaq
