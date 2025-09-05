Ильхам Алиев российско-украинская война Зангезурский коридор ЧМ-2026
    В Нахчыване на базе отдыха произошел несчастный случай, есть погибшие и пострадавшие

    В Нахчыване произошел несчастный случай.

    Как сообщает местное бюро Report, инцидент был зафиксирован минувшей ночью в селе Айрындж Шахбузского района.

    Так, на территории одной из баз отдыха опрокинулась платформа над водоемом, в результате чего погибли двое членов семьи. Еще один их родственник скончался в дороге в больницу от пережитого шока.

    После этого другие члены семьи, ехавшие вместе с машиной скорой помощи, попали в ДТП. В аварии пострадали жители города Нахчыван - Турал Гусейнов (1983 г.р.) и его сын Ниджат Гусейнов (2007 г.р.). Оба были доставлены в Нахчыванскую республиканскую больницу.

    По факту ведется расследование.

