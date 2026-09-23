Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану
    Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану

    В Нахчыване арестован атлет Эмрах Нагиев

    Происшествия
    • 23 сентября, 2026
    • 10:55
    В Нахчыване арестован атлет Эмрах Нагиев

    В Нахчыване легкоатлет Эмрах Нагиев арестован по обвинению в мошенничестве на 10 тыс. манатов.

    Как передает местное бюро Report со ссылкой на полицию, по версии следствия, Нагиев получил деньги от нескольких граждан, обещая помочь их детям успешно сдать спортивные нормативы.

    Следственное управление МВД Нахчыванской Автономной Республики возбудило уголовное дело. Суд избрал в отношении Нагиева меру пресечения в виде ареста.

    Отметим, что Эмрах Нагиев представлял Азербайджан на ряде местных и международных соревнований.

    Мошенничество (аферизм) Нахчыванская Автономная Республика МВД Азербайджана
    Naxçıvanda tanınmış atlet dələduzluqda təqsirli bilinərək həbs edilib

    Последние новости

    13:06
    Фото
    Видео

    Величие сквозь века: Монастырь Гянджасар в объективе Report

    Карабах
    13:02
    Фото

    В Билясуваре состоялась конференция по рискам политизации религии - ОБНОВЛЕНО

    Религия
    13:00

    Азербайджан экстрадировал в Турцию разыскиваемого по "красному бюллетеню"

    В регионе
    13:00

    Еврокомиссия предложила разблокировать €4,2 млрд для Венгрии

    Другие страны
    12:59

    Минфин провел мониторинг 22 госпредприятий во II квартале

    Финансы
    12:56

    "Азеристиликтеджхизат": Вынужденные переселенцы оплатили 47% стоимости оказанных услуг

    Энергетика
    12:46

    Азербайджан и РЭЦЦА рассмотрели сотрудничество по защите Каспия

    Внешняя политика
    12:42

    Завтра в Баку будет 32° тепла, в регионах выпадет град

    Экология
    12:38

    Азербайджан и Китай обменялись соглашением о международных автоперевозках

    Внешняя политика
    Лента новостей