В Нахчыване арестован атлет Эмрах Нагиев
Происшествия
- 23 сентября, 2026
- 10:55
В Нахчыване легкоатлет Эмрах Нагиев арестован по обвинению в мошенничестве на 10 тыс. манатов.
Как передает местное бюро Report со ссылкой на полицию, по версии следствия, Нагиев получил деньги от нескольких граждан, обещая помочь их детям успешно сдать спортивные нормативы.
Следственное управление МВД Нахчыванской Автономной Республики возбудило уголовное дело. Суд избрал в отношении Нагиева меру пресечения в виде ареста.
Отметим, что Эмрах Нагиев представлял Азербайджан на ряде местных и международных соревнований.
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