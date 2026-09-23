В Масазыре перевернулся грузовик, есть погибший и пострадавший - ОБНОВЛЕНО

В поселке Масазыр Абшеронского района перевернулся грузовик, один человек погиб, еще один пострадал.

В ответ на запрос Report в TƏBİB заявили, что 23 сентября около 12:10 в Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи поступил вызов в связи с инцидентом, произошедшим на на дороге Баку-Сумгайыт, на территоии Хырдаланского круга.

К месту происшествия была направлена бригада скорой помощи. Медики зафиксировали факт смерти одного человека до прибытия врачей. Еще один мужчина был госпитализирован в Клинический медицинский центр.

Пациенту с диагнозом поверхностной травмы головы и тела оказана необходимая медицинская помощь, его состояние оценивается как стабильное.

13:18

В поселке Масазыр Абшеронского района в автоаварии с участием большегрузного автомобиля и легковой машины один человек погиб, двое пострадали.

Как сообщает Report со ссылкой на МЧС, на место происшествия привлечены силы Государственной службы пожарной охраны и Службы спасения особого риска.

Спасатели извлекли тело погибшего из поврежденной легковой машины и передали его соответствующим структурам.

Пожарные убрали разлившееся на дорогу топливо и приняли необходимые меры безопасности.

По факту проводится расследование.