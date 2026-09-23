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    В Масазыре перевернулся грузовик, есть погибший и пострадавший - ОБНОВЛЕНО

    Происшествия
    • 23 сентября, 2026
    • 14:42
    В Масазыре перевернулся грузовик, есть погибший и пострадавший - ОБНОВЛЕНО

    В поселке Масазыр Абшеронского района перевернулся грузовик, один человек погиб, еще один пострадал.

    В ответ на запрос Report в TƏBİB заявили, что 23 сентября около 12:10 в Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи поступил вызов в связи с инцидентом, произошедшим на на дороге Баку-Сумгайыт, на территоии Хырдаланского круга.

    К месту происшествия была направлена бригада скорой помощи. Медики зафиксировали факт смерти одного человека до прибытия врачей. Еще один мужчина был госпитализирован в Клинический медицинский центр.

    Пациенту с диагнозом поверхностной травмы головы и тела оказана необходимая медицинская помощь, его состояние оценивается как стабильное.

    В поселке Масазыр Абшеронского района в автоаварии с участием большегрузного автомобиля и легковой машины один человек погиб, двое пострадали.

    Как сообщает Report со ссылкой на МЧС, на место происшествия привлечены силы Государственной службы пожарной охраны и Службы спасения особого риска.

    Спасатели извлекли тело погибшего из поврежденной легковой машины и передали его соответствующим структурам.

    Пожарные убрали разлившееся на дорогу топливо и приняли необходимые меры безопасности.

    По факту проводится расследование.

    В Масазыре перевернулся грузовик, есть погибший и пострадавший - ОБНОВЛЕНО
    В Масазыре перевернулся грузовик, есть погибший и пострадавший - ОБНОВЛЕНО
    В Масазыре перевернулся грузовик, есть погибший и пострадавший - ОБНОВЛЕНО
    В Масазыре перевернулся грузовик, есть погибший и пострадавший - ОБНОВЛЕНО
    В Масазыре перевернулся грузовик, есть погибший и пострадавший - ОБНОВЛЕНО
    В Масазыре перевернулся грузовик, есть погибший и пострадавший - ОБНОВЛЕНО

    Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) Сумгайыт МЧС Азербайджана Поисково-спасательная операция
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