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    Naxçıvanda tanınmış atlet dələduzluqda təqsirli bilinərək həbs edilib

    Hadisə
    • 23 sentyabr, 2026
    • 10:34
    Naxçıvanda tanınmış atlet dələduzluqda təqsirli bilinərək həbs edilib

    Naxçıvanda tanınmış atlet dələduzluqda təqsirli bilinərək həbs edilib.

    "Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, keçirilən tədbirlərlə bir neçə şəxsə onların övladlarının müxtəlif idman normativlərindən uğurla keçməsinə köməklik göstərə biləcəyini vəd edərək aldadan Əmrah Nağıyev polis əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb.

    Araşdırmalarla onun müxtəlif vətəndaşları eyni üsulla aldadaraq onlardan ümumilikdə 10 min manata yaxın pul vəsaiti aldığı müəyyən edilib.

    Faktla bağlı Naxçıvan MR Daxili İşlər Nazirliyinin İstintaq və Təhqiqat İdarəsində cinayət işi başlanılıb, təqsirləndirilən şəxs barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qətimkan tədbiri seçilib.

    Qeyd edək ki, Əmrah Nağıyev bır sıra yerli və beynəlxalq yarışlarda Azərbaycanı təmsil edib.

    Atletika Əmrah Nağıyev Azərbaycan Daxili İşlər Nazirliyi (DİN) Dələduzluq cinayəti
    В Нахчыване арестован атлет Эмрах Нагиев

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