    В Нахчыване 5-летняя девочка упала с балкона

    Происшествия
    • 17 сентября, 2025
    • 14:59
    В Нахчыване 5-летняя девочка упала с балкона

    В Нахчыване 5-летний ребенок упал с балкона.

    Как сообщает нахчыванское бюро Report, инцидент произошел на территории 3-го микрорайона.

    Рзаева Хадиджа Гейдар гызы 2020 года рождения по неосторожности упала с балкона 3-го этажа пятиэтажного здания.

    Состояние госпитализированной девочки тяжелое.

    По факту ведется расследование.  

    Naxçıvanda 5 yaşlı uşaq eyvandan yıxılıb

