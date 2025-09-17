В Нахчыване 5-летняя девочка упала с балкона

График движения поездов по маршруту Баку–Габала–Баку будет изменен Инфраструктура

ЕК намерен представить новые санкции в отношении РФ в пятницу Другие страны

Проходит церемония закладки фундамента нового здания МИД Турции В регионе

ЦБА дал обязательные к исполнению предписания двум платежным организациям Финансы

Еврокомиссар Марта Кос посетит Азербайджан Внешняя политика

Решение ЕС по замороженным активам РФ может быть принято 23-24 октября Другие страны

Посол: Азербайджан и Пакистан увеличат число рейсов для роста товарооборота Инфраструктура

Токаев и Пашазаде обменялись мнениями о сотрудничестве в сфере межконфессионального диалога Религия