В Нахчыване 5-летняя девочка упала с балкона
Происшествия
- 17 сентября, 2025
- 14:59
В Нахчыване 5-летний ребенок упал с балкона.
Как сообщает нахчыванское бюро Report, инцидент произошел на территории 3-го микрорайона.
Рзаева Хадиджа Гейдар гызы 2020 года рождения по неосторожности упала с балкона 3-го этажа пятиэтажного здания.
Состояние госпитализированной девочки тяжелое.
По факту ведется расследование.
Последние новости
16:33
График движения поездов по маршруту Баку–Габала–Баку будет измененИнфраструктура
16:32
ЕК намерен представить новые санкции в отношении РФ в пятницуДругие страны
16:19
Проходит церемония закладки фундамента нового здания МИД ТурцииВ регионе
16:19
ЦБА дал обязательные к исполнению предписания двум платежным организациямФинансы
16:09
Еврокомиссар Марта Кос посетит АзербайджанВнешняя политика
16:08
Решение ЕС по замороженным активам РФ может быть принято 23-24 октябряДругие страны
16:05
Посол: Азербайджан и Пакистан увеличат число рейсов для роста товарооборотаИнфраструктура
16:04
Токаев и Пашазаде обменялись мнениями о сотрудничестве в сфере межконфессионального диалогаРелигия
16:01