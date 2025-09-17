Naxçıvanda 5 yaşlı uşaq eyvandan yıxılıb
Hadisə
- 17 sentyabr, 2025
- 14:31
Naxçıvan şəhərində 5 yaşlı uşaq eyvandan yıxılıb.
"Report"un yerli bürosunun məlumatına görə, hadisə şəhərin 3-cü mikrorayon ərazisində baş verib.
Beşmərtəbəli binanın 3-cü mərtəbəsində yaşayan 2020-ci il təvəllüdlü Rzayeva Xədicə Heydər qızı ehtiyatsızlıqdan eyvandan yıxılıb.
Naxçıvan Muxtar Respublika Xəstəxanasına yerləşdirilən qızın vəziyyətinin ağır olduğu bildirilir.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
