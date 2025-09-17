İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 "Qarabağ" klubu
    Naxçıvanda 5 yaşlı uşaq eyvandan yıxılıb

    Hadisə
    • 17 sentyabr, 2025
    • 14:31
    Naxçıvanda 5 yaşlı uşaq eyvandan yıxılıb

    Naxçıvan şəhərində 5 yaşlı uşaq eyvandan yıxılıb.

    "Report"un yerli bürosunun məlumatına görə, hadisə şəhərin 3-cü mikrorayon ərazisində baş verib.

    Beşmərtəbəli binanın 3-cü mərtəbəsində yaşayan 2020-ci il təvəllüdlü Rzayeva Xədicə Heydər qızı ehtiyatsızlıqdan eyvandan yıxılıb.

    Naxçıvan Muxtar Respublika Xəstəxanasına yerləşdirilən qızın vəziyyətinin ağır olduğu bildirilir.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

