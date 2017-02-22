В Нагорном парке 69-летний мужчина совершил суицид, выпив уксусную кислоту

Баку. 22 февраля. REPORT.AZ/ В Нагорном парке Баку 69-летний мужчина совершил суицид, выпив уксусную кислоту.

Как сообщает Report, инцидент произошел на территории Сабаильского района.

По информации, Гусейнов Джахангир Камил оглу (1948 г.р.) выпил уксусную кислоту с целью совершить самоубийство. Он был доставлен в больницу с помощью находящихся в парке очевидцев, где и скончался.

По факту Сабаильской районной прокуратурой возбуждено уголовное дело по ст. 125 (доведение до самоубийства) Уголовного кодекса, причины самоубийства выясняются.