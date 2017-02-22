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    В Нагорном парке 69-летний мужчина совершил суицид, выпив уксусную кислоту

    По факту возбуждено уголовное дело

    Баку. 22 февраля. REPORT.AZ/ В Нагорном парке Баку 69-летний мужчина совершил суицид, выпив уксусную кислоту.

    Как сообщает Report, инцидент произошел на территории Сабаильского района.

    По информации, Гусейнов Джахангир Камил оглу (1948 г.р.) выпил уксусную кислоту с целью совершить самоубийство. Он был доставлен в больницу с помощью находящихся в парке очевидцев, где и скончался.

    По факту Сабаильской районной прокуратурой возбуждено уголовное дело по ст. 125 (доведение до самоубийства) Уголовного кодекса, причины самоубийства выясняются. 

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