 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Нафталане обнаружен снаряд

    Баку. 22 января. REPORT.AZ/ В городе Нафталан обнаружен снаряд.

    Об этом Report сообщили в Национальном агентстве по разминированию территории Азербайджана (АНАМА).

    Было отмечено, что сегодня из Call-центра "102" министерства внутренних дел в агентство поступила информация о том, что на территории села Гашалты Гарагойунлу обнаружен снаряд.

    Согласно информации, на территорию была отослана оперативная группа быстрого реагирования.

    Специалисты агентства осмотрели на указанной территории 1 дом и приусадебный участок и, в результате неотложных оперативно-розыскных мероприятий обнаружили неизвестный предмет, который перевезли на соответствующую территорию агентства для обезвреживания.

    Был произведен осмотр близлежащей территории площадью 800 кв. метров, других опасных предметов и устройств обнаружено не было.

    Операция была финансирована правительством Великобритании.

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi