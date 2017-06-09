В Нафталане 4-летний ребенок получил тяжелые травмы при наезде на него велосипеда

Нафталан. 9 июня. REPORT.AZ/ В городе Нафталан произошла авария, в результате которой пострадал 4-летний ребенок.

Как передает западное бюро Report, Элин Али гызы Мамедова 2013 г.р., играя во двое, захотела перейти на противоположную сторону улицы. Однако в этом момент на нее со скоростью налетел велосипед.

Незамедлительно доставленному в больницу ребенку была оказана медицинская помощь. Позже родители доставили девочку в одну из больниц Баку.

Факт расследуется.