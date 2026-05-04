В учебном центре Гарагейбат произошел несчастный случай, в результате которого погиб курсант.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу МВД Азербайджана, курсант М.Рустамов скончался в результате неосторожного обращения с боеприпасами.

Отмечается, что по факту проводится соответствующее расследование.