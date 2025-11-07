В МВД прошло мероприятие по случаю 5-й годовщины Победы

В Министерстве внутренних дел состоялось мероприятие по случаю 5-й годовщины Дня Победы.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, в мероприятии приняли участие военнослужащие и сотрудники полиции, участвовавшие в Отечественной войне.

На мероприятии было зачитано поздравление министра внутренних дел генерал-полковника Вилаята Эйвазова личному составу МВД по случаю Дня Победы и Дня Государственного флага.

Было отмечено, что военнослужащие Внутренних войск МВД проявили мужество и доблесть в Отечественной войне. 66 человек из личного состава стали шехидами, 346 были ранены во время освобождения наших земель от оккупации, 4 военнослужащих удостоены звания "Герой Отечественной войны", сотни военнослужащих награждены орденами и медалями.

В завершение был продемонстрирован документальный фильм "Zəfər meydanı", посвященный героизму участников Отечественной войны.