    В МВД прошло мероприятие по случаю 5-й годовщины Победы

    Происшествия
    • 07 ноября, 2025
    • 14:53
    В МВД прошло мероприятие по случаю 5-й годовщины Победы

    В Министерстве внутренних дел состоялось мероприятие по случаю 5-й годовщины Дня Победы.

    Как сообщили Report в пресс-службе МВД, в мероприятии приняли участие военнослужащие и сотрудники полиции, участвовавшие в Отечественной войне.

    На мероприятии было зачитано поздравление министра внутренних дел генерал-полковника Вилаята Эйвазова личному составу МВД по случаю Дня Победы и Дня Государственного флага.

    Было отмечено, что военнослужащие Внутренних войск МВД проявили мужество и доблесть в Отечественной войне. 66 человек из личного состава стали шехидами, 346 были ранены во время освобождения наших земель от оккупации, 4 военнослужащих удостоены звания "Герой Отечественной войны", сотни военнослужащих награждены орденами и медалями.

    В завершение был продемонстрирован документальный фильм "Zəfər meydanı", посвященный героизму участников Отечественной войны.

    DİN-də Zəfər Gününə həsr olunmuş təntənəli mərasim keçirilib

