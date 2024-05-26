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В МВД Азербайджана вновь обратились к населению на фоне роста случаев кибермошенничества

В МВД Азербайджана вновь обратились к населению на фоне роста случаев кибермошенничества Руководитель пресс-службы МВД Азербайджана полковник-лейтенант полиции Эльшад Гаджиев обратился к населению на фоне возросшего числа случаев кибермошенничества.
Происшествия
26 мая 2024 г. 01:33
В МВД Азербайджана вновь обратились к населению на фоне роста случаев кибермошенничества

Руководитель пресс-службы МВД Азербайджана полковник-лейтенант полиции Эльшад Гаджиев обратился к населению на фоне возросшего числа случаев кибермошенничества.

Как сообщает Report, представитель министерства напомнил на своей странице в соцсети, что киберпреступники массово используют букву "О" как прописную, строчную или цифру "0", а также буквы "I" и "i".

"На первый взгляд это сбивает с толку, из-за чего его трудно отличить фейковый URL-адрес от реального. Такие уловки наблюдаются в фишинговых сообщениях, ссылках на фейковые скидки. <...> Потом вас просят ввести конфиденциальную информацию, после чего появляется окно, в котором от вас требуется ввести личные данные, а фоновое изображение выглядит идентичным фону на реальном сайте. Не дайте себя обмануть!", - предостерег Э.Гаджиев.

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Версия на азербайджанском языке DİN vətəndaşlara kibercinayətkarlarla bağlı müraciət edib

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