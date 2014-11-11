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    В МВД Азербайджана произошли кадровые перестановки

    В связи с этим министр подписал указ

    Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ В министерстве внутренних дел (МВД) Азербайджана произошли очередные кадровые перестановки. Об этом Report сообщили в правоохранительных органах. Так, приказом министра внутренних дел генерала-полковника Рамиля Усубова начальник изолятора временного содержания Бинагадинского районного управления полиции Фаиг Гасанов освобожден от занимаемой должности. Другим приказом Ф.Гасанов назначен начальником отдела по борьбе с наркотиками (ОБН) Сабунчинского районного управления полиции. Напомним, что Ф.Гасанов ранее также занимал должность начальника ОБН Бинагадинского РУП.

     

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