 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Москве задержаны граждане Азербайджана, подозреваемые в похищении женщины

    © iStockPhoto

    Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ Двое граждан Азербайджана задержаны сотрудниками правоохранительных органов России по подозрению в похищении психически больной женщины в 2015 году в Москве, передает Report со ссылкой на "Интерфакс".

    Летом 2015 года неизвестные совершили в Москве похищение женщины 1952 года рождения с целью приобретения права собственности на недвижимое имущество потерпевшей. Через три месяца женщина скончалась.

    Задержанные пытались предоставить нотариусу поддельное завещание умершей женщины, в котором говорилось, что все ее имущество переходит одному из похитителей.

    По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям "похищение человека", "мошенничество", "покушение на преступление".

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi