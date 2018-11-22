В Москве задержаны граждане Азербайджана, подозреваемые в похищении женщины

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Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ Двое граждан Азербайджана задержаны сотрудниками правоохранительных органов России по подозрению в похищении психически больной женщины в 2015 году в Москве, передает Report со ссылкой на "Интерфакс".

Летом 2015 года неизвестные совершили в Москве похищение женщины 1952 года рождения с целью приобретения права собственности на недвижимое имущество потерпевшей. Через три месяца женщина скончалась.

Задержанные пытались предоставить нотариусу поддельное завещание умершей женщины, в котором говорилось, что все ее имущество переходит одному из похитителей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям "похищение человека", "мошенничество", "покушение на преступление".