В Москве задержаны граждане Азербайджана, подозреваемые в похищении женщины

Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ Двое граждан Азербайджана задержаны сотрудниками правоохранительных органов России по подозрению в похищении психически больной женщины в 2015 году в Москве, передает Report со ссылкой на "Интерфакс".
Летом 2015 года неизвестные совершили в Москве похищение женщины 1952 года рождения с целью приобретения права собственности на недвижимое имущество потерпевшей. Через три месяца женщина скончалась.
Задержанные пытались предоставить нотариусу поддельное завещание умершей женщины, в котором говорилось, что все ее имущество переходит одному из похитителей.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям "похищение человека", "мошенничество", "покушение на преступление".
Cəfər AğadadaşovАвтор новости