​В Москве задержан азербайджанец, подозреваемый в убийстве полицейского

Баку. 29 мая. REPORT.AZ/ Оперативники московского уголовного розыска задержали 25-летнего мужчину, который подозревается в убийстве полицейского ножом на юге столицы после погони.

Как передает Report, об этом рассказала "Интерфаксу" представитель столичного управления СК Юлия Иванова.

Задержанному планируется предъявить обвинение в убийстве. Имя подозреваемого не раскрывается, однако ранее по подозрению в нападении был объявлен в розыск уроженец Азербайджана Немат Ильхам-оглы Рашидов, которому также 25 лет.

Ранним утром 27 мая московские полицейские преследовали автомобиль "Газель" с предполагаемым преступником. Когда машину остановили, мужчина атаковал полицейского и нанес ему три ножевых ранения, после чего скрылся в лесу.

От полученных ранений 22-летний полицейский скончался на месте.