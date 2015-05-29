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    ​В Москве задержан азербайджанец, подозреваемый в убийстве полицейского

    Имя подозреваемого не раскрывается

    Баку. 29 мая. REPORT.AZ/ Оперативники московского уголовного розыска задержали 25-летнего мужчину, который подозревается в убийстве полицейского ножом на юге столицы после погони.

    Как передает Report, об этом рассказала "Интерфаксу" представитель столичного управления СК Юлия Иванова.

    Задержанному планируется предъявить обвинение в убийстве. Имя подозреваемого не раскрывается, однако ранее по подозрению в нападении был объявлен в розыск уроженец Азербайджана Немат Ильхам-оглы Рашидов, которому также 25 лет.

    Ранним утром 27 мая московские полицейские преследовали автомобиль "Газель" с предполагаемым преступником. Когда машину остановили, мужчина атаковал полицейского и нанес ему три ножевых ранения, после чего скрылся в лесу.

    От полученных ранений 22-летний полицейский скончался на месте.

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