​В Москве задержан азербайджанец, незаконно хранивший патроны и оружие

Баку. 31 марта. REPORT.AZ/ Сотрудниками УУР ГУ МВД России по Московской области совместно с коллегами из МУ МВД России «Балашихинское» был задержан 45-летний уроженец Республики Азербайджан.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба подмосковного управления МВД.

Как уточняется, при обыске по месту проживания подозреваемого были обнаружены незаконно хранящиеся патроны и оружие.

«Изъятые боеприпасы направлены на исследование, по результатам которого 20 патронов являются боевыми, а три пистолета являются самодельным огнестрельным нарезным оружием, пригодным для стрельбы», - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей и боеприпасов». Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.