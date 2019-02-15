В Москве вооруженные чеченцы напали на кафе азербайджанца, ранены 10 человек - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

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В Москве 14 февраля около 23:00 произошла перестрелка в кафе "Неолит", принадлежащем азербайджанцам, расположенном по адресу улица Курьянова, дом 28 в районе Печатники.

Как сообщает российское бюро Report, группа чеченцев из 40-50 человек с пистолетами и автоматами напала на кафе "Неолит".

Начавшееся в кафе вооруженное противостояние продолжилось в другом районе. Чеченцы преследовали автомобили азербайджанцев и обстреливали их. Наряду с кафе, серьезно пострадал и автомобиль владельца кафе Яшара Алиева. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Сообщается, что более 10 участников инцидента задержаны поилицей.

Причиной инцидента послужило то, что азербайджанцы нашли чеченца по имени Алихан, оскорбившего азербайджанскую нацию, и заставили извиниться перед азербайджанским народом.

*** 08:14

Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ На юго-востоке Москвы, в районе Печатники, произошли массовая драка и стрельба с участием порядка ста человек.

Как передает Report, правоохранители задержали 20 человек.

Инцидент произошел в ресторане "Неолит" 14 февраля около 23:00, расположенном по адресу улица Курьянова, дом 28.

Отметим, что ресторан принадлежит азербайджанцу Яшару Алиеву.

По случаю Дня святого Валентина в ресторане было много клиентов. Неожиданно внутрь ресторана ворвалась группа чеченцев, имевших при себе ножи и травматический пистолет, и, угрожая посетителям, заставила всех выйти на улицу, после чего устроила в помещении драку с перестрелкой. В массовой драке принимали участие около 70-100 человек.

Устроив погром, чеченцы скрылись с места происшествия. Чтобы скрыть следы преступления, преступники забрали с собой записи с камер наблюдения.

"После инцидента в ресторане в районе произошла еще одна перестрелка. Азербайджанцы на машинах преследовали этих чеченцев", - рассказал очевидец инцидента Насими Мамедалиев. По его словам, имуществу азербайджанцев нанесен серьезный ущерб.

По информации свидетелей, владелец ресторана Яшар Алиев получил ранения. Местные жители слышали около 50 выстрелов.

Как рассказали сотрудники ресторана, злоумышленники пришли в ресторан с целью напасть на владельца ресторана Яшара Алиева.

Полицейские устанавливают причины и обстоятельства инцидента.