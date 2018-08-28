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    В Москве произошло два инцидента со стрельбой с участием азербайджанцев

    Баку. 28 августа. REPORT.AZ/ Полиция задержала 18 участников дорожного конфликта со стрельбой в Москве, три человека госпитализированы, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

    В пресс-службе столичного управления МВД сообщили, что в Москве произошел конфликт, в том числе и с употреблением огнестрельного оружия. В частности, в результате конфликта госпитализированы трое: у них диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, перелом костей носа, колото-резаное ранение живота, резаную рану локтя, огнестрельные ранения конечностей.

    На месте происшествия задержаны и доставлены для дальнейшего разбирательства в отдел полиции 18 граждан, отмечает МВД.

    В свою очередь армянские СМИ сообщают, что среди 18 задержанных - семь уроженцев Армении, восемь - Азербайджана, двое из Чечни и один уроженец Грузии.

    Как отмечают армянские издания, причиной конфликта стало ДТП, в котором столкнулись автомобили "ВАЗ" и "Мерседес", после чего водители машин вышли из салонов и стали выяснять отношения. Один из мужчин схватил травматический пистолет, а другой достал из багажника молоток. К драке присоединились также пассажиры и друзья одного из водителей, работающих неподалеку от места инцидента.

    В свою очередь представители азербайджанской диаспоры в Москве сообщили Report, что наряду с этим в районе Бирюлёва накануне произошел еще один инцидент с участием уроженцев Азербайджана. В результате спора в одном из местных кафе между азербайджанцами и чеченцами возникла драка, завязалась стрельба, есть раненые. Среди азербайджанцев пострадавших нет. 

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