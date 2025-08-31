В море в Новханы утонул 6-летний ребенок

    Ильхам Алиев ШОС Международный день пропавших без вести Си Цзиньпин Китай

    В Новханы шестилетний ребенок утонул во время купания в море.

    Как сообщает местное бюро Report, тело Тургута Озал оглу Мехтиева (2019 г.р.) было извлечено из воды и передано соответствующим органам.

