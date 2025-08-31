Novxanıda 6 yaşlı uşaq dənizdə batıb
- 31 avqust, 2025
- 16:53
Novxanı çimərliyində 6 yaşlı uşaq dənizdə batıb.
"Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, 2019-cu il təvəllüdü Turqut Ozal oğlu Mehtiyev dənizdə çimərkən boğulub.
Azyaşlının meyiti sudan çıxarılaraq aidiyyəti üzrə təhvil verilib.
