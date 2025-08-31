    İlham Əliyev Türkiyə zəfər bayramı şəhid Bakı-Ağdam qatarı Beynəlxalq İtkinlər Günü

    Novxanıda 6 yaşlı uşaq dənizdə batıb

    Hadisə
    • 31 avqust, 2025
    • 16:53
    Novxanıda 6 yaşlı uşaq dənizdə batıb

    Novxanı çimərliyində 6 yaşlı uşaq dənizdə batıb.

    "Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, 2019-cu il təvəllüdü Turqut Ozal oğlu Mehtiyev dənizdə çimərkən boğulub.

    Azyaşlının meyiti sudan çıxarılaraq aidiyyəti üzrə təhvil verilib.

    Azyaşlı   Novxanı   boğulma  

    Son xəbərlər

    17:05

    Netanyahu Husi hökumətinin əksəriyyətinin məhv edildiyini açıqlayıb

    Digər ölkələr
    16:53

    Novxanıda 6 yaşlı uşaq dənizdə batıb

    Hadisə
    16:46

    Britaniyanın Azərbaycandakı səfiri Laçına səfər edib

    Xarici siyasət
    16:34
    Foto
    Video

    Vətən müharibəsi şəhidlərinin xatirəsi yad edilib

    Hərbi
    16:33
    Foto
    Video

    Mingəçevirdə "Kürü keçək?!" adlı açıq suda üzmə yarışı keçirilib- YENİLƏNİB

    Fərdi
    16:27

    Almaniyada seçkiqabağı AfD-nin dörd namizədi ölüb

    Digər ölkələr
    16:20

    "Barselona" qapıçısını La Liqada qeydiyyatdan keçirib

    Futbol
    16:11

    MEDİA ilə Çinin "Sinxua" agentliyi arasında Anlaşma Memorandumu imzalanıb

    Media
    16:06

    Fərid Qayıbov "Kürü keçək?!" adlı açıq suda üzmə yarışının əhəmiyyətindən danışıb

    Komanda
    Bütün Xəbər Lenti