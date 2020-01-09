В Молодежном городке "Абшерон" начался пожар

В Хырдалане произошел пожар.
Как сообщает Report, инцидент отмечен в Молодежном городке "Абшерон" (Abşeron Gənclər Şəhərciyi).
Пожар начался на 6-м этаже одного из жилых зданий в городке.
На место происшествия привлечены 3 пожарные машины МЧС.
В Хырдалане произошел пожар.
Как сообщает Report, инцидент отмечен в Молодежном городке "Абшерон" (Abşeron Gənclər Şəhərciyi).
Пожар начался на 6-м этаже одного из жилых зданий в городке.
На место происшествия привлечены 3 пожарные машины МЧС.
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İsmayıl NəsibliАвтор новости