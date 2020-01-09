В Молодежном городке "Абшерон" начался пожар

В Молодежном городке "Абшерон" начался пожар

9 января, 2020 14:56

https://report.az/storage/news/251e1474a703452536b9cb369afc7c0f/e652e993-b27c-47bb-8836-df79edb67f9b_292.jpg В Хырдалане произошел пожар. Как сообщает Report, инцидент отмечен в Молодежном городке "Абшерон" (Abşeron Gənclər Şəhərciyi). Пожар начался на 6-м этаже одного из жилых зданий в городке. На место происшествия привлечены 3 пожарные машины МЧС.

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