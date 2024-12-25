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Пожар в Ясамальском районе потушен, ограничение на движение транспорта снято

Пожар в Ясамальском районе потушен, ограничение на движение транспорта снято В многоэтажном здании в Ясамальском районе Баку начался пожар.
Происшествия
25 декабря 2024 г. 18:21
Пожар в Ясамальском районе потушен, ограничение на движение транспорта снято

Пожар в квартире на улице Шафаята Мехтиева в Ясамальском районе города Баку потушен.

Как сообщает Report, об этом говорится в сообщении Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что благодаря проведенным оперативным мероприятиям пожар в квартире был потушен в краткие сроки.

Центр интеллектуального управления транспортом МВД также сообщил о том, что ограничение на движение транспортных средств в направлении улицы Мехди Мамедова, связанное с пожаром, снято.

17:49

В связи с пожаром в Ясамальском районе ограничено движение транспортных средств по улице Мехди Мамедова.

Как сообщает Report, об этом сообщили в Центре интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел.

Согласно информации, в связи с пожаром на место происшествия привлечены сотрудники полиции. В настоящее время полицейские принимают меры безопасности.

17:42

В многоэтажном жилом доме в Ясамальском районе Баку начался пожар.

По сообщению Report, на место происшествия были привлечены сотрудники Государственной противопожарной службы Министерства по чрезвычайным ситуациям.

В настоящее время ведутся работы по тушению пожара.

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Версия на азербайджанском языке ФотоYasamaldakı yanğın söndürülüb, nəqliyyatın hərəkətinə qoyulan məhdudiyyət aradan qaldırılıb - VİDEO - YENİLƏNİB-2

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