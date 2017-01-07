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    В министерстве юстиции Азербайджана начато расследование в связи с произошедшим в суде в Губе - ЭКСКЛЮЗИВ

    Согласно результатам расследования будут предприняты соответствующие шаги

    Баку. 7 января. REPORT.AZ/ В министерстве юстиции Азербайджана начато расследование по факту действий сотрудников исполнительного отдела Губы в ходе передачи отцу проживающей с тетей 10-летней Нурай Байрамзаде. Об этом Report сообщил источник в министерстве.

    Согласно результатам расследования будут предприняты соответствующие шаги. "Если в этом деле есть виновные, то они понесут ответственность", - добавили в министерстве. 

    Отметим, что в социальных сетях распространено видео, на котором в Губинском районном суде исполнители решения суда с применением силы забрали 10-летнюю Нурай Байрамзаде у вырастившей ее тети и передали ее отцу. 

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