В министерстве юстиции Азербайджана начато расследование в связи с произошедшим в суде в Губе - ЭКСКЛЮЗИВ

Баку. 7 января. REPORT.AZ/ В министерстве юстиции Азербайджана начато расследование по факту действий сотрудников исполнительного отдела Губы в ходе передачи отцу проживающей с тетей 10-летней Нурай Байрамзаде. Об этом Report сообщил источник в министерстве.

Согласно результатам расследования будут предприняты соответствующие шаги. "Если в этом деле есть виновные, то они понесут ответственность", - добавили в министерстве.

Отметим, что в социальных сетях распространено видео, на котором в Губинском районном суде исполнители решения суда с применением силы забрали 10-летнюю Нурай Байрамзаде у вырастившей ее тети и передали ее отцу.