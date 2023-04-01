О нас

В Мингячевире задержан вооруженный человек

В Мингячевире задержан вооруженный человек Сотрудники отдела полиции города Мингячевира задержали вооруженного человека.
Происшествия
1 апреля 2023 г. 09:41
В Мингячевире задержан вооруженный человек

Сотрудники отдела полиции города Мингячевира задержали вооруженного человека.

Как сообщили Report в Шекинской региональной группе пресс-службы МВД, в результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками уголовного розыска отдела, задержан ранее 8 раз судимый за совершение тяжких преступлений и приговоренный к 28 годам лишения свободы, житель Евлахского района Эльчин Оджаггулиев. В ходе личного обыска у него были обнаружены и изъяты пистолет марки "Макаров", магазин и 5 патронов.

В результате другого оперативно-розыскного мероприятия, проведенного сотрудниками полиции, был задержан Ровшан Керимов, совершивший кражу в одной из средних школ, расположенных на территории города. В ходе расследования было установлено, что ночью он зашел в школу, украл 8 компьютеров и спрятал их в кустах, с целью продать их через несколько дней. Похищенные компьютеры были обнаружены, изъяты и переданы следствию в качестве вещественных доказательств.

По данному факту возбуждено уголовное дело, расследуется причастность задержанного к другим аналогичным деяниям.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоMingəçevirdə üzərində “Makarov” gəzdirən və orta məktəbdən oğurluq edən şəxslər tutulub

Экслюзивные новости

Пакистанский эксперт: 31 марта – трагический день для всех азербайджанцев
Пакистанский эксперт: 31 марта – трагический день для всех азербайджанцев
31 марта 2023 г. 17:30
Эксперт: Открытие посольства Азербайджана в Израиле сделает сотрудничество более эффективным
Эксперт: Открытие посольства Азербайджана в Израиле сделает сотрудничество более эффективным
30 марта 2023 г. 13:24
Бывший замминистра получил новую должность
Бывший замминистра получил новую должность
30 марта 2023 г. 13:04
Министерство: В этом году образовательная программа детских садов будет унифицирована
Министерство: В этом году образовательная программа детских садов будет унифицирована
29 марта 2023 г. 14:41
Сара Майкл: Работаем над новой стратегией сотрудничества с правительством Азербайджана
Сара Майкл: Работаем над новой стратегией сотрудничества с правительством Азербайджана
29 марта 2023 г. 14:28
Гусман: Масштаб личности Гейдара Алиева удивительно многогранный
Гусман: Масштаб личности Гейдара Алиева удивительно многогранный
29 марта 2023 г. 13:01
Министерство: Вакантны 160 мест заведующих детскими садами
Министерство: Вакантны 160 мест заведующих детскими садами
29 марта 2023 г. 10:42
Глава центра: Не приглашать Турцию и Азербайджан на глобальный Саммит демократии - несправедливое решение
ФотоГлава центра: Не приглашать Турцию и Азербайджан на глобальный Саммит демократии - несправедливое решение
28 марта 2023 г. 11:06
Пресс-секретарь: Община Западного Азербайджана направила обращения президенту Совета ЕС и ПАСЕ
Пресс-секретарь: Община Западного Азербайджана направила обращения президенту Совета ЕС и ПАСЕ
27 марта 2023 г. 14:52
Пять месяцев боев и решительного украинского сопротивления - что происходит в Бахмуте?
Пять месяцев боев и решительного украинского сопротивления - что происходит в Бахмуте?
26 марта 2023 г. 16:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi