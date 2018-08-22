В Мингячевире во время операции скончался ребенок - ОБНОВЛЕНО

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Мингячевир. 22 августа. REPORT.AZ/ Стало известно предварительное заключение Мингячевирского отделения Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии в связи со смертью малолетнего ребенка в Мингячевире.

Главный врач Мингячевирской центральной городской больницы Эльдар Керимов сообщил Ширванскому бюро Report, что у ребенка была выявлена проблема с легкими: "Имеет ли эта проблема вирусное происхождение, хроническая или же связана с другими причинами, это прояснится на очередном этапе анализов".

Врач отметил, что Аяз Гасаналиев был взят на операцию с диагнозом грыжа: "К сожалению, в его организме как я уже отметил, были выявлены другие проблемы, что повлияло на ход операции".

Отметим, что двухлетний Аяз Вусал оглу Гасаналиев - третий ребенок в семье. Его отец Вусал Гасаналиев в настоящее время проходит действительную военную службу.

По факту в Мингячевирской городской прокуратуре проводится расследование.

*** 11:29

В Мингячевирской центральной городской больнице скончался 2-летний ребенок.

Как сообщает ширванское бюро Report, инцидент произошел во время хирургической операции.

Так, житель Евлахского района Аяз Вусал оглу Гасаналиев 2016 г.р. в тяжелом состоянии сначала был доставлен в Евлахскую центральную районную больницу. В больнице отказались оперировать ребенка.

После этого мальчик был доставлен в Мингячевирскую центральную городскую больницу и ввиду тяжелого состояния был немедленно прооперирован. В ходе операции по неизвестным причинам А.Гасаналиев скончался.

Тело ребенка было направлено в лабораторию медицинской экспертизы. По факту в Мингячевирской городской прокуратуре ведется расследование.