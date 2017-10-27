В Мингячевире в детском саду произошел пожар - ФОТО

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Мингячевир. 27 октября. REPORT.AZ/ В городе Мингячевир в детском саду произошел пожар.

Как сообщает ширванское бюро Report, инцидент был зафиксирован в детском саду №13.

Согласно информации, пожар начался с дерева во дворе детского сада, затем огонь перекинулся на административное здание детского сада.

На место происшествия привлечены пожарные и живая сила Мингячевирской городской службы пожарной охраны министерства по чрезвычайным ситуациям. Коллектив детсада и дети эвакуированы в безопасное место.