В Мингячевире в детском саду произошел пожар - ФОТО

Мингячевир. 27 октября. REPORT.AZ/ В городе Мингячевир в детском саду произошел пожар.
Как сообщает ширванское бюро Report, инцидент был зафиксирован в детском саду №13.
Согласно информации, пожар начался с дерева во дворе детского сада, затем огонь перекинулся на административное здание детского сада.
На место происшествия привлечены пожарные и живая сила Мингячевирской городской службы пожарной охраны министерства по чрезвычайным ситуациям. Коллектив детсада и дети эвакуированы в безопасное место.
Valeh DadaşovАвтор новости
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