В Мингячевире угнан автомобиль, в котором находились ювелирные изделия на более чем 150 000 манатов

Мингячевир. 27 ноября. REPORT.AZ/ В городе Мингячевир угнан автомобиль, в котором находились ювелирные изделия на более чем 150 000 манатов.

Как сообщает ширванское бюро Report, инцидент произошел сегодня вечером напротив ювелирного магазина близ торгового центра на проспекте Гейдара Алиева.

Как и обычно, местный житель, владелец ювелирного магазина Азер Назим оглу Музаффаров 1962 г.р. вечером собрал все продаваемые в магазине ювелирные изделия в специальную сумку и, положив ее в автомобиль марки "ВАЗ-2107", отдалился, чтобы закрыть объект. В это время автомобиль был угнан неизвестным.

По факту приступили к расследованиям и оперативно-розыскным мероприятиям.