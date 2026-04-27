В Мингячевире приостановлена деятельность завода по производству резиновых изделий
- 27 апреля, 2026
- 12:13
В Мингячевире в ходе проверки на заводе по производству резиновых изделий, принадлежащем ООО Elastik, выявлено ряд нарушений требований пожарной безопасности.
Как сообщает Report со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям, на предприятии отсутствует в полном объеме автоматическая система пожарной сигнализации, а имеющиеся устройства находятся в неисправном состоянии. Кроме того, электросистема смонтирована с нарушениями требований "Правил устройства электроустановок".
Предприятие также не в полном объеме обеспечено первичными средствами пожаротушения. Кроме того, производственная площадка не очищена от легковоспламеняющихся жидкостей и отходов, отсутствует необходимый указатель, обозначающий направление движения пожарных машин к водоисточнику.
"Учитывая вышеизложенное, принято решение о приостановке деятельности предприятия. Копия решения направлена представителю предприятия", - подчеркивает МЧС.