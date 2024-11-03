В Мингячевире перевернулся микроавтобус, есть погибший и пострадавшие

В Мингячевире произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие.

В Мингячевире произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает западное бюро Report, микроавтобус марки Mercedes Vito столкнулся с легковым автомобилем и перевернулся.

В результате происшествия погибла одна женщина - Ясемен Хаблиева (1989 г.р.). Также пострадали еще 7 человек: Тейюб Магеррамов (1973 г.р.), Эльгиз Исмаилов (1985 г. р.), Ализамин Мусаев (1980 г. р.), Хаяла Мирзаева (1990 г. р.), Амиль Набиев (1983 г. р.), Нурана Мустафаева (1992 г. р.) и А. Хаблиев (2020 г. р.).

Пострадавшие были госпитализированы. Состояние 4-летнего А. Хаблиева оценивается как тяжелое. Состояние остальных пострадавших – средней тяжести и удовлетворительное.

Отмечается, что погибшая и пострадавшие были пассажирами микроавтобуса Mercedes Vito, возвращавшегося из Баку в Мингячевир.

По факту ведется расследование.