В Мингячевире обнаружен труп неизвестного мужчины - ОБНОВЛЕНО

Мингячевир. 12 декабря. REPORT.AZ/ Установлена личность найденного в Мингячевире тела неизвестного мужчины.

Как передает местное бюро Report, это житель города Тахир Алиев.

Сообщается, что Т. Алиев вел праздный образ жизни, из-за пьянства и бродяжничества ночевал на улице. Была проведена экспертиза тела, и родственникам предложили забрать его, однако они отказались. Тело находится в Мингячевирском городском отделении Объединения судмедэкспертизы и патологической анатомии.

Началось расследование по факту.

***09:53

В Мингячевире обнаружен труп неизвестного мужчины.

Как передает ширванское бюро Report, тело было обнаружено в зеленой полосе на пересечении улиц 20 Января и А. Мамедова. К месту происшествия привлечены сотрудники правоохранительных органов. Тело было передано в Мингячевирское городское отделение Объединения судмедэкспертизы и патологической анатомии для проведения обследования.

Личность погибшего и причины смерти выясняются.