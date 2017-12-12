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    В Мингячевире обнаружен труп неизвестного мужчины - ОБНОВЛЕНО

    Близкие отказались забрать тело

    Мингячевир. 12 декабря. REPORT.AZ/ Установлена личность найденного в Мингячевире тела неизвестного мужчины.

    Как передает местное бюро Report, это житель города Тахир Алиев.

    Сообщается, что Т. Алиев вел праздный образ жизни, из-за пьянства и бродяжничества ночевал на улице. Была проведена экспертиза тела, и родственникам предложили забрать его, однако они отказались. Тело находится в Мингячевирском городском отделении Объединения судмедэкспертизы и патологической анатомии.

    Началось расследование по факту. 

    ***09:53

    В Мингячевире обнаружен труп неизвестного мужчины.

    Как передает ширванское бюро Report, тело было обнаружено в зеленой полосе на пересечении улиц 20 Января и А. Мамедова. К месту происшествия привлечены сотрудники правоохранительных органов. Тело было передано в Мингячевирское городское отделение Объединения судмедэкспертизы и патологической анатомии для проведения обследования.

    Личность погибшего и причины смерти выясняются.

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