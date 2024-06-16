В Мингячевире на реке Кура на лодке вспыхнул пожар, пострадали 9 человек

Число пострадавших в результате пожара на лодке в Мингячевире возросло, их личности установлены.

Число пострадавших в результате пожара на лодке в Мингячевире возросло, их личности установлены.

Как передает Report, в результате происшествия пострадали Камиля Ахмедова (1987 г.р.), Эмиль Ширинов (1982 г.р.), Назакят Оруджова (1990 г.р.), Гасан Ширинов (2011 г.р.), Афет Оруджова (2018 г.р.), А.Оруджов (2014 г.р.), Сахиль Магеррамов (2006 г.р.), Интигам Кямалов (1984 г.р.) и Эхтирам Кямалов (1982 г.р.).

Сообщается, что некоторые пострадавшие получили ожоги, часть из них - травмы различной степени тяжести и порезы.

Отмечается, что несчастный случай произошел в тот момент, когда лодка была пришвартована у берега. По словам очевидцев, в лодке произошел взрыв, в результате которого возник пожар.

23:39

В Мингячевире на реке Кура на лодке вспыхнул пожар.

Как передает Report , причины возгорания пока неизвестны.

Так, в результате происшествия пострадали восемь человек. Состояние двух из них оценивается как среднетяжелое, а остальных - удовлетворительное.

Пострадавшие были госпитализированы.

По факту ведется расследование.