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В Мингячевире 32-летний мужчина задержан по подозрению в убийстве родного отца

В Мингячевире 32-летний мужчина задержан по подозрению в убийстве родного отца В Мингячевире 32-летний мужчина задержан по подозрению в убийстве родного отца.
Происшествия
12 октября 2024 г. 16:31
В Мингячевире 32-летний мужчина задержан по подозрению в убийстве родного отца

В Мингячевире 32-летний мужчина задержан по подозрению в убийстве родного отца.

Об этом Report сообщили в городской прокуратуре.

Тело Гейдара Набиева (1960 г.р.) было найдено сегодня, 12 октября. В ходе расследования выявлены обоснованные подозрения в том, что мужчину до смерти избил собственный сын Вюсал Набиев (1992 г.р.).

По факту в прокуратуре Мингячевира возбуждено уголовное дело по статье 126.3 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) УК АР.

Вюсал Набиев задержан в качестве подозреваемого по делу.

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Версия на азербайджанском языке Mingəçevirdə kişi döyülərək öldürülüb, oğlu şübhəli şəxs qismində saxlanılıb

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