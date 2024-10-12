В Мингячевире 32-летний мужчина задержан по подозрению в убийстве родного отца

В Мингячевире 32-летний мужчина задержан по подозрению в убийстве родного отца.

В Мингячевире 32-летний мужчина задержан по подозрению в убийстве родного отца.

Об этом Report сообщили в городской прокуратуре.

Тело Гейдара Набиева (1960 г.р.) было найдено сегодня, 12 октября. В ходе расследования выявлены обоснованные подозрения в том, что мужчину до смерти избил собственный сын Вюсал Набиев (1992 г.р.).

По факту в прокуратуре Мингячевира возбуждено уголовное дело по статье 126.3 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) УК АР.

Вюсал Набиев задержан в качестве подозреваемого по делу.