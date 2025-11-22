В Мехдиабаде при пожаре в жилом доме три человека отравились дымом

В многоэтажном жилом доме в поселке Мехдиабад Бинагадинского района произошел пожар.

Об этом сообщили Report в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.

По данным ведомства, пожар произошел в двухкомнатной квартире, расположенной на 2-м этаже семиэтажного жилого дома. Возгорание было потушено в краткие сроки сотрудниками Бинагадинской пожарной части Государственной службы пожарной охраны, не распространившись на соседние квартиры.

Как сообщили агентству в Республиканском центре скорой и неотложной медицинской помощи, в результате инцидента три человека отравились дымом. Бригада скорой помощи оказала им медицинскую помощь на месте происшествия.