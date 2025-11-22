Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет

    В Мехдиабаде при пожаре в жилом доме три человека отравились дымом

    Происшествия
    • 22 ноября, 2025
    • 22:06
    В Мехдиабаде при пожаре в жилом доме три человека отравились дымом
    Foto: Report.az

    В многоэтажном жилом доме в поселке Мехдиабад Бинагадинского района произошел пожар.

    Об этом сообщили Report в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.

    По данным ведомства, пожар произошел в двухкомнатной квартире, расположенной на 2-м этаже семиэтажного жилого дома. Возгорание было потушено в краткие сроки сотрудниками Бинагадинской пожарной части Государственной службы пожарной охраны, не распространившись на соседние квартиры.

    Как сообщили агентству в Республиканском центре скорой и неотложной медицинской помощи, в результате инцидента три человека отравились дымом. Бригада скорой помощи оказала им медицинскую помощь на месте происшествия.

    Мехдиабад Бинагадинский район пожар МЧС Азербайджана отравление
    Mehdiabadda çoxmərtəbəli yaşayış binasındakı yanğında 3 nəfər tüstüdən zəhərlənib - YENİLƏNİB

    Последние новости

    23:12

    В Кыргызстане задержаны 10 подозреваемых в подготовке массовых беспорядков

    Другие страны
    23:01

    Директор Бакинского аналитического центра: Главное в инициативе "Мост мира" — непрерывность

    Внешняя политика
    22:47

    Макрон отверг предложение о возвращении к формату G8 с участием РФ

    Другие страны
    22:26

    Зеленский обсудил со Стармером подготовку к завтрашней встрече в Женеве

    Другие страны
    22:17

    Аргентина не подписала совместную декларацию на саммите G20 в ЮАР

    Другие страны
    22:06

    В Мехдиабаде при пожаре в жилом доме три человека отравились дымом

    Происшествия
    21:59

    Визит армянских общественников в Азербайджан прошел в конструктивной атмосфере

    Внешняя политика
    21:53

    CNN: Рубио и Уиткофф представят США на переговорах по Украине в Женеве

    Другие страны
    21:45

    Макрон: Предложенный США план по Украине нужно согласовывать с ЕС

    Другие страны
    Лента новостей