В МЧС раскрыли некоторые детали пожара в ТЦ "Сядяряк" в Баку

Начальник Штаба пожаротушения Государственной службы пожарной охраны МЧС Талех Бабаев раскрыл некоторые детали пожара в торговом центре "Сядяряк" в Гарадагском районе Баку.

Как сообщает Report , в беседе с журналистами он отметил, что информация о возгорании в арендованном складе поступила на горячую линию "112" примерно в 11:50.

"По вызову были незамедлительно задействованы силы Государственной службы пожарной охраны и Службы спасения особого риска. Учитывая сложность пожара, была объявлена готовность высокого уровня. Сложность при тушении пожара была вызвана тем, что возгорание произошло на территории склада, в зоне хранения синтетических материалов. Количество личного состава и техники на месте пожара достаточное.

Предотвращено распространение пожара на более обширную территорию. В то же время нами обеспечена защита близлежащей заправочной станции и других складов", - сообщил Талех Бабаев.