О нас

В МЧС раскрыли некоторые детали пожара в ТЦ "Сядяряк" в Баку

В МЧС раскрыли некоторые детали пожара в ТЦ "Сядяряк" в Баку Начальник Штаба пожаротушения Государственной службы пожарной охраны МЧС Талех Бабаев раскрыл некоторые детали пожара в торговом центре "Сядяряк" в Гарадагском районе Баку.
Происшествия
24 августа 2025 г. 15:52
В МЧС раскрыли некоторые детали пожара в ТЦ Сядяряк в Баку

Начальник Штаба пожаротушения Государственной службы пожарной охраны МЧС Талех Бабаев раскрыл некоторые детали пожара в торговом центре "Сядяряк" в Гарадагском районе Баку.

Как сообщает Report, в беседе с журналистами он отметил, что информация о возгорании в арендованном складе поступила на горячую линию "112" примерно в 11:50.

"По вызову были незамедлительно задействованы силы Государственной службы пожарной охраны и Службы спасения особого риска. Учитывая сложность пожара, была объявлена готовность высокого уровня. Сложность при тушении пожара была вызвана тем, что возгорание произошло на территории склада, в зоне хранения синтетических материалов. Количество личного состава и техники на месте пожара достаточное.

Предотвращено распространение пожара на более обширную территорию. В то же время нами обеспечена защита близлежащей заправочной станции и других складов", - сообщил Талех Бабаев.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Details of fire in Sadarak shopping center in Baku revealed
Версия на азербайджанском языке "Sədərək" ticarət mərkəzindəki yanğının bəzi təfərrüatları açıqlanıb

Другие новости из категории

При пожаре в ТЦ Сядяряк в Баку четыре человека отравились дымом
При пожаре в ТЦ "Сядяряк" в Баку четыре человека отравились дымом
24 августа 2025 г. 16:30
МЧС привлекло 30 единиц техники и 140 человек личного состава к тушению пожара в ТЦ Сядяряк
ФотоМЧС привлекло 30 единиц техники и 140 человек личного состава к тушению пожара в ТЦ "Сядяряк"
24 августа 2025 г. 15:41
Сотрудники дорожной полиции задействованы для устранения затора на фоне пожара в ТЦ Сядяряк
Сотрудники дорожной полиции задействованы для устранения затора на фоне пожара в ТЦ "Сядяряк"
24 августа 2025 г. 14:11
В Кюрдамире в результате ДТП погиб один человек
ФотоВ Кюрдамире в результате ДТП погиб один человек
24 августа 2025 г. 13:30
Возбуждено уголовное дело по факту убийства 30-летней женщины в Лянкяране
Возбуждено уголовное дело по факту убийства 30-летней женщины в Лянкяране
24 августа 2025 г. 12:25
МВД: Сотрудники полиции направлены на место происшествия в ТЦ Сядяряк
МВД: Сотрудники полиции направлены на место происшествия в ТЦ "Сядяряк"
24 августа 2025 г. 12:21
В Лянкяране убита 30-летняя женщина
В Лянкяране убита 30-летняя женщина
24 августа 2025 г. 10:28
В Гёйгёле произошло ДТП, пострадали три члена одной семьи
ФотоВ Гёйгёле произошло ДТП, пострадали три члена одной семьи
23 августа 2025 г. 23:33
В Губе силы МЧС ликвидировали возгорание в труднодоступной горной зоне
В Губе силы МЧС ликвидировали возгорание в труднодоступной горной зоне
23 августа 2025 г. 20:31
В Агстафе в ДТП один человек погиб, еще один пострадал
В Агстафе в ДТП один человек погиб, еще один пострадал
23 августа 2025 г. 18:15

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi