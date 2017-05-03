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    В Массалы малолетний ребенок скончался во время обрезания

    По факту ведется расследование

    Масаллы. 3 мая. REPORT.AZ/ В Массалы ребенок скончался во время обрезания.

    Как сообщает южное бюро Report, инцидент зарегистрирован в селе Мусакюче.

    Родителя пригласили на дом врача для обрезания 5-летнего Кянана Абуталыб оглу Гусейнова.

    Ребенку сделали обезболивающие уколы, чтобы он не чувствовал боль. Затем родителям посоветовали покинуть комнату. Однако ребенку стало плохо, и он скончался до начала операции.

    Тело мальчика передано в Джалилабадский районный отдел Объединения судмедэкспертизы и патологической анатомии министерства здравоохранения.

    Как сообщил местному бюро Report главврач Масаллинской центральной районной больницы Джалил Назаров, приглашенным на дом врачом был Рамиз Садыгов, который уже давно вышел на пенсию из-за достижения пенсионного возраста. На данный момент он не работает в медицинском учреждении.

    По факту ведется расследование. 

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